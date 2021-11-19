УЄФА скоротила дискваліфікацію Грізманна

Нападник зіграє проти Мілана

Дисциплінарний комітет УЄФА задоволив апеляцію Атлетіко щодо 2-матчевої дискваліфікації Антуана Грізманна.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Дискваліфікацію французького форварда скорочено до одного матчу, який він уже пропустив. Це означає, що він може взяти участь у матчі п'ятого туру Ліги чемпіонів проти Мілана (24 листопада).

Нагадаємо, Грізманн був видалений у матчі третього туру Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (поразка 2:3). Спочатку УЄФА розцінила фол Грізманна як дуже грубий та дискваліфікувала форварда на 2 матчі.