УЄФА скоротила дискваліфікацію Грізманна

Джерело - sport.ua.
Дисциплінарний комітет УЄФА задоволив апеляцію Атлетіко щодо 2-матчевої дискваліфікації Антуана Грізманна.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Дискваліфікацію французького форварда скорочено до одного матчу, який він уже пропустив. Це означає, що він може взяти участь у матчі п'ятого туру Ліги чемпіонів проти Мілана (24 листопада).
Нагадаємо, Грізманн був видалений у матчі третього туру Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (поразка 2:3). Спочатку УЄФА розцінила фол Грізманна як дуже грубий та дискваліфікувала форварда на 2 матчі.