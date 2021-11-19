Тайсон порівняв расизм в Україні та Бразилії

Ексхавбек Шахтаря Тайсон порівняв ситуацію з расизмом та дискримінацією в Україні та у Бразилії.

Про це розповів сам футболіст.

"Це схоже. Я жив у країні, де багато забобонів. Україна – складна. Я приїхав у 2010 році і грав з другом із Сенегалу (ймовірно, йдеться про Папу Гує з Металіста, - прим.), який стикався з цим щодня, коли ходив на ринок або водив сина до школи… А в Бразилії моя мати пройшла через це, коли ми переїхали, вона покинула мій будинок і переїхала до іншого в Пелотасі, де живуть високопоставлені люди.

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Моя мама підмітала, прибирала перед будинком, коли проходили сусіди і питали, чи не нова вона хатня робітниця. Це мене засмучує, бо з подібним стикалася не лише моя мама, а й багато людей. Ми кудись заходимо і за нами стежить охорона.

Якщо це залежить від мене, я завжди боротимуся. Багато хто просто перестає говорити або бояться бути звинуваченими в брехні. Адже подібні факти відбуваються щодня, і ми не можемо просто мовчати", - сказав Тайсон.