Тайсон порівняв расизм в Україні та Бразилії

Джерело - gauchazh.clicrbs.com.
Ексхавбек Шахтаря Тайсон порівняв ситуацію з расизмом та дискримінацією в Україні та у Бразилії.
Про це розповів сам футболіст.
"Це схоже. Я жив у країні, де багато забобонів. Україна – складна. Я приїхав у 2010 році і грав з другом із Сенегалу (ймовірно, йдеться про Папу Гує з Металіста, - прим.), який стикався з цим щодня, коли ходив на ринок або водив сина до школи… А в Бразилії моя мати пройшла через це, коли ми переїхали, вона покинула мій будинок і переїхала до іншого в Пелотасі, де живуть високопоставлені люди.
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Моя мама підмітала, прибирала перед будинком, коли проходили сусіди і питали, чи не нова вона хатня робітниця. Це мене засмучує, бо з подібним стикалася не лише моя мама, а й багато людей. Ми кудись заходимо і за нами стежить охорона.
Якщо це залежить від мене, я завжди боротимуся. Багато хто просто перестає говорити або бояться бути звинуваченими в брехні. Адже подібні факти відбуваються щодня, і ми не можемо просто мовчати", - сказав Тайсон.
З 2010 до 2013 року Тайсон виступав за харківський Металіст. З 2013 до 2021 року Тайсон захищав кольори донецького Шахтаря.
Раніше, Неймар отримав у подарунок футболку Шахтаря.