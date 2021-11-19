Гарсія: Бачу в Хаві щось від Гвардіоли та Енріке

Джерело - Diario Sport.
Новий тренер Барселони Хаві схожий на колишніх наставників каталонців Пепа Гвардіолу та Луїса Енріке.
Про це заявив захисник "блаугранас" Ерік Гарсія.
"По правді, я бачу в Хаві щось від Гвардіоли та Луїса Енріке. Є дуже схожі аспекти, Хаві намагається втілити це у життя. Його схожість із цими тренерами у тому, як він намагається передати своє бачення футболу", - заявив гравець.
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"Очевидно, що зараз він підходить для Барселони. Він легенда клубу, чудово його знає. Хаві дуже допоможе нам, він через багато пройшов, він дуже хороший тренер", - сказав Гарсія.
Нагадаємо, Хаві розраховує на Дембеле у майбутньому.