Гарсія: Бачу в Хаві щось від Гвардіоли та Енріке

Новий тренер Барселони Хаві схожий на колишніх наставників каталонців Пепа Гвардіолу та Луїса Енріке.

Про це заявив захисник "блаугранас" Ерік Гарсія.

"По правді, я бачу в Хаві щось від Гвардіоли та Луїса Енріке. Є дуже схожі аспекти, Хаві намагається втілити це у життя. Його схожість із цими тренерами у тому, як він намагається передати своє бачення футболу", - заявив гравець.