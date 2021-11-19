 Сульшер зустрівся з Роналду та іншими лідерами МЮ | Футбол | Champion.com.ua
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Сульшер зустрівся з Роналду та іншими лідерами Манчестер Юнайтед

Сьогодні 10:52 258 0
Норвежець обговорив з гравцями поточну ситуацію в клубі
Сульшер зустрівся з Роналду та іншими лідерами Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед, #Сульшер, #Роналду

Джерело - Daily Mail.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннер Сульшер провів зустріч з лідерами команди.

Про це повідомляє Daily Mail.

Фахівець поспілкувався з Кріштіану Роналду, Гаррі Магвайром, Бруну Фернандешом, Люком Шоу, Віктором Лінделефом і Неманеєм Матичем, щоб обговорити, як можна змінити ситуацію з результатами команди.

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Також на зустрічі обговорювалася тактика манкуніанців після переходу на схему із трьома центральними захисниками,

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готується до зміни головного тренера.

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