Сульшер зустрівся з Роналду та іншими лідерами Манчестер Юнайтед

Джерело - Daily Mail.
Головний тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннер Сульшер провів зустріч з лідерами команди.
Про це повідомляє Daily Mail.
Фахівець поспілкувався з Кріштіану Роналду, Гаррі Магвайром, Бруну Фернандешом, Люком Шоу, Віктором Лінделефом і Неманеєм Матичем, щоб обговорити, як можна змінити ситуацію з результатами команди.
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Також на зустрічі обговорювалася тактика манкуніанців після переходу на схему із трьома центральними захисниками,
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готується до зміни головного тренера.