Рейнджерс знайшов заміну Джеррарду

Ван Бронкгорст уже провів переговори із керівництвом клубу

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Рейнджерса призначило на посаду головного тренера Джованні Ван Бронкхорста.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Умови контракту із 46-річним голландцем не повідомляються.

Раніше нідерландець захищав кольори команди із Глазго (1998-2001). Також він виступав за Феєнорд, Арсенал та Барселону. У кар'єрі Джованні-тренера налічується всього два клуби - Феєнорд та Гуанчжоу. З нідерландським клубом він виграв Кубок, Суперкубок країни та чемпіонат.

Стівен Джеррард, який раніше тренував Рейнджерс, очолив Астон Віллу. Після 13 турів колектив із Глазго лідирує у чемпіонаті Шотландії, випереджаючи Селтік на 4 залікові пункти.