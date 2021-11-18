Гордон: Брати Суркіси радились зі мною коли призначали Луческу

Джерело - Чемпіон.

Відомий український журналіст і блогер Дмитро Гордон був серед тих хто радив власникам Динамо братам Суркісам призначити Мірчу Луческу на посаду головного тренера киян.

У цьому зізнався журналіст в інтерв'ю YouTube-каналу Динамо Київ.

"Я пишаюся тим, що брати Суркіси, ухвалюючи своє рішення, радилися зі мною в тому числі. Вибирали тоді із двох кандидатур... трьох навіть. Сергій Ребров, Мірча Луческу та третій, не говоритимемо хто.

Звичайно, ідея з Луческу була гарною з усіх точок зору: маркетингу, реклами, і з погляду, що він профі. Тому я думаю, що це було дуже гарне кадрове рішення.

Я за те, щоб моя команда перемагала, щоб отримувала перші місця чемпіонатів та кубки. Тож якщо Луческу може в цьому допомогти, якщо він реально допомагає, то які питання?" - заявив Гордон.

Нагадаємо, Мірча Луческу очолив Динамо влітку 2020 року та в перший же сезон привів киян до золотого дублю - перемог в чемпіонаті та кубку України.