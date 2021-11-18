Гордон: Брати Суркіси радились зі мною коли призначали Луческу

Джерело - Чемпіон.
Відомий український журналіст і блогер Дмитро Гордон був серед тих хто радив власникам Динамо братам Суркісам призначити Мірчу Луческу на посаду головного тренера киян.
У цьому зізнався журналіст в інтерв'ю YouTube-каналу Динамо Київ.
"Я пишаюся тим, що брати Суркіси, ухвалюючи своє рішення, радилися зі мною в тому числі. Вибирали тоді із двох кандидатур... трьох навіть. Сергій Ребров, Мірча Луческу та третій, не говоритимемо хто.
Звичайно, ідея з Луческу була гарною з усіх точок зору: маркетингу, реклами, і з погляду, що він профі. Тому я думаю, що це було дуже гарне кадрове рішення.
Я за те, щоб моя команда перемагала, щоб отримувала перші місця чемпіонатів та кубки. Тож якщо Луческу може в цьому допомогти, якщо він реально допомагає, то які питання?" - заявив Гордон.
Нагадаємо, Мірча Луческу очолив Динамо влітку 2020 року та в перший же сезон привів киян до золотого дублю - перемог в чемпіонаті та кубку України.