Де Дзербі: Сподіваюся, що Італія не зустрінеться з Україною у плей-оф

Головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі задоволений грою збірної України у вирішальному матчі кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Боснії та Герцеговини.

Про це заявив сам фахівець в інтерв'ю пресслужбі гірників.

"Я дуже радий, що Україна матиме змогу кваліфікуватися на чемпіонат світу. Футболісти провели грандіозний матч, особливо Степаненка та Матвієнка.

Бажаю збірній потрапити на чемпіонат світу та сподіваюся, що Італія не зустрінеться з Україною", - зазначив Де Дзербі.