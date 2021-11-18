 Верес - Металіст 1925: Де дивитися онлайн матч УПЛ. 22.11.2021 | Футбол | Champion.com.ua
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Верес - Металіст 1925: Де дивитися онлайн матч УПЛ

Вчора 23:41 129 0
Матч відбудеться у понеділок, 22 листопада
Верес - Металіст 1925: Де дивитися онлайн матч УПЛ
#Металіст 1925, #Верес

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15-го туру УПЛ рівненський Верес зіграє з харківською командою Металіст 1925.

Матч відбудеться у понеділок, 22 листопада. Початок матчу о 19:30 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.

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