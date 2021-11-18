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Футболісти Чорноморця стали частиною проекту "Тренування із зіркою"

Сьогодні 13:10 121 0
Parimatch Ukraine провела тренування для журналістів разом із клубом
Футболісти Чорноморця стали частиною проекту "Тренування із зіркою"

Джерело - Чемпіон.

На клубній базі Чорноморця у Совіньйоні відбувся захід проекту "Тренування із зіркою", який організувала Parimatch Ukraine. Під час івенту журналісти провели тренування та двосторонній матч спільно з гравцями "Чорноморця", відчувши на собі всю складність фізичних навантажень. Окремим бонусом стала можливість неформального спілкування між пресою та футболістами, якого моментами так не вистачає.

Завдяки неформальній обстановці зустріч представників ЗМІ та футболістів вийшла дуже душевною. Це дозволило учасникам "Тренування із зіркою" поговорити більш розкуто: всі сміялися, жартували, а після товариського матчу ділилися емоціями.

У матчі та тренуванні взяли участь футболісти Максим Брагару, Бека Вачіберадзе, Крістіан Біловар, Андрій Штогрін, а також екс-гравці команди Олексій Антонов та володар Кубка УЄФА у складі "Шахтаря" Олексій Гай.

Андрій Штогрін, футболіст ФК Чорноморець: "Це хороша ідея проводити тренування разом із журналістами. Так вони зможуть краще зрозуміти, як проходить наша підготовка до матчів, скільки зусиль потрібно докласти, щоб досягти результату на полі. Дякую журналістам, що приїхали до нас. Гра – супер!".

Олена Кобозєва, Head of Сommunications Parimatch Ukraine: "Завдяки проекту "Тренування із зіркою" представники ЗМІ краще дізнаються, чим живуть команди та які проблеми є у спорті. Бо зараз непростий час для спорту і потрібно підтримувати інтерес до змагань. Ми всі робимо одну справу і тому важливо, щоб усі учасники процесу мали змогу спілкуватись".

Олексій Антонов, футбольний тренер: "Хочеться, щоб такі заходи, коли журналісти безпосередньо контактують із футболістами та тренерським штабом, проводилися частіше. Це сприяє налагодженню гарних стосунків між футболістами та ЗМІ. Я був приємно вражений рівнем гри наших журналістів, вони показали себе дуже гідно".

Журналісти та футболісти так захопилися грою, що не хотіли розходитися і зіграли аж два матчі. Футболісти захоплюються рівнем гри журналістів та дякують гостям за візит і сподіваються на інформаційну підтримку в майбутньому.

Наступне традиційне "Тренування із зіркою" від Parimatch Ukraine пройде 6 грудня спільно з баскетбольним клубом Хімік у місті Южне.

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