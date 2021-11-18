Збірна Португалії поступилася Сербії та не вийшла напряму на ЧС-2022

Джерело - Record.

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш покине свою посаду у разі не виходу на ЧС-2022.

Про це він заявив після поразки від Сербі у вирішальному матчі відбору (1:2).

"Ні, я навіть не думав про це. Коли я домовлявся з Гомешем у 2014-му, то сказав, що якщо я не виконаю завдання, то того ж дня піду сам, без жодних розмов", - заявив фахівець.

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"Я вирішував всі поставлені переді мною завдання. Ми тричі виходили на великі турніри, зараз, щоправда, не потрапили. Але скільки разів Португалія грала у плей-оф? Хіба ми не виходили до фінального турніру?", - сказав Сантуш

Нагадаємо, тренер збірної Португалії пояснив провал у грі з Сербією.