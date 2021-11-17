Джерело - isport.ua.
Вінгер Реала Гарет Бейл пропустить найближчі матчі клубу через пошкодження.
Про це повідомляє видання Cope.
Актуально: Модрич планує завершити кар'єру у Реалі
32-річний валлієць отримав травму литкового м'яза в розташуванні збірної минулого тижня.
Відновлення Бейла триватиме від двох до трьох тижнів. Травму він отримав 13 листопада у грі з Білорусією (5:1), через що був замінений у перерві.
Валтієць у нинішньому сезоні зіграв лише у трьох матчах Ла-Ліги та забив один гол.
Нагадаємо, Реал готує трансфер ван де Бека.