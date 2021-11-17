Бейл травмувався у збірній Вельсу

Вінгер Реала Гарет Бейл пропустить найближчі матчі клубу через пошкодження.

Про це повідомляє видання Cope.

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32-річний валлієць отримав травму литкового м'яза в розташуванні збірної минулого тижня.

Відновлення Бейла триватиме від двох до трьох тижнів. Травму він отримав 13 листопада у грі з Білорусією (5:1), через що був замінений у перерві.

Валтієць у нинішньому сезоні зіграв лише у трьох матчах Ла-Ліги та забив один гол.

Нагадаємо, Реал готує трансфер ван де Бека.