Серія А може перенести один тур заради підготовки збірної Італії до плей-оф ЧС-2022

Можуть перенести 30 тур

Керівництво Серії А розглядає можливість перенесення 30-го туру чемпіонату заради підготовки збірної Італії до матчів плей-оф відбору на ЧС-2022.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Матчі 30 туру Серії А заплановані на 19-20 березня. А півфінал плей-оф відбору на ЧС Італія зіграє 24 чи 25 березня.

Італійці будуть сіяними під час жеребкування, тому півфінальний матч точно відбудеться вдома. Проведення поєдинку планується у Римі на Стадіо Олімпіко.

Нагадаємо, визначились усі учасники плей-оф кваліфікації ЧС-2022.