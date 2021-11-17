Луческу дозволив орендованим футболістам Чорноморця грати проти Динамо

У складі Чорноморця є 12 орендованих гравців з Динамо.

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Динамо та наставник Мірча Луческу погодились, щоб орендовані Чорноморцем гравців у найближчому турі УПЛ змодуть зіграти проти киян.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зараз майже вся основа одеської команди складається з орендованих у Динамо, і в іншому випадку клубу важко було б набрати гравців на заявку. Крім того, Луческу впевнений, що кияни і так мають обіграти суперника.

Щодо перенесення матчу з Одеси до Києва, то це було прохання Ігоря Суркіса, який хоче скоротити кількість переїздів перед важливими матчами єврокубків.

За словами Суркіса, у другому колі матч Динамо - Чорноморець обов'язково відбудеться в Одесі.