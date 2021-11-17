Степаненко: Нас просять грати у гарний футбол, але сьогодні є результат

Джерело - УАФ.
Збірна України грала на результат у вирішальному матчі відбору на чемпіонат світу-2022 проти Боснії і Герцеговини (0:2).
Про це заявив півзахисник національної команди Тарас Степаненко.
"Ми виконали завдання-мінімум – вийшли до плей-оф. Ми дуже переживали, це було помітно, але зрештою виявили характер і перемогли", - заявив хавбек.
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"Усі хлопці молодці, це була гра на результат. Останнім часом нас просять грати у гарний футбол, але сьогодні є результат - і це найголовніше, - сказав Степаненко.
Нагадаємо, визначились усі учасники плей-оф кваліфікації ЧС-2022.