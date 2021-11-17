Україна - перша команда європейського відбору ЧС, яка вийшла у плей-оф з 2 перемогами

Збірна України переграла Боснію

Джерело - Чемпіон.

Збірна України на виїзді обіграла національну команду Боснії і Герцоговини в останньому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2022. Матч завершився з рахунком 2:0 на користь українців.

Україні знадобилося найменше перемог для виходу до плей-оф європейської кваліфікації з 1998 року, коли на ЧС почали брати участь 32 команди. Підопічні Петракова здобули лише дві перемоги, ще 6 матчів завершилися внічию.

Актуально: Зінченко - найкращий гравець матчу Україна - Боснія і Герцеговина

У 1998 році Угорщина виграла 3 матчі у групі відбору, але поступилася Сербії та Чорногорії у плей-оф.