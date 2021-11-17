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Сілва і Челсі можуть продовжити контракт

Сьогодні 12:43 159 0
Угода може бути розрахована до 2023 року
Сілва і Челсі можуть продовжити контракт
#Сілва, #Челсі, #Флуміненсе

Джерело - Чемпіон.

Флуміненсе має намір повернути захисника Челсі Тіаго Сілву, який уже виступав за клуб із Ріо-де-Жанейро

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Флуміненсе розпочав переговори з агентом 37-річного бразильця, щоб оформити угоду до наступного літа, коли Сілва може стати вільним агентом.

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При цьому пріоритет захисника залишитися в Челсі. Сторони найближчими тижнями обговорять можливе продовження контракту до 2023 року.

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