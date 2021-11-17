Джерело - Чемпіон.
Флуміненсе має намір повернути захисника Челсі Тіаго Сілву, який уже виступав за клуб із Ріо-де-Жанейро
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Флуміненсе розпочав переговори з агентом 37-річного бразильця, щоб оформити угоду до наступного літа, коли Сілва може стати вільним агентом.
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При цьому пріоритет захисника залишитися в Челсі. Сторони найближчими тижнями обговорять можливе продовження контракту до 2023 року.
Нагадаємо, Зієш хоче піти з Челсі взимку.