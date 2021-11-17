Джерело - Fanatik.
Вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко може перейти до турецького Трабзонспору.
Про це повідомляє Fanatik.
Клуб спробує посилитися взимку через травму Жервіньо, у якого пошкоджені хрестоподібні зв'язки коліна.
Тренер Абдулла Авчі віддає перевагу Крістіану Тельо з Бетіса та гравцю Істанбула Едіну Вішче.
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Зазначається, що агенти запропонували Трабзонспору Ярмоленка, чий контракт із Вест Гемом спливає влітку 2022 року.
Нагадаємо, команда Ярмоленка шукає заміну захиснику.