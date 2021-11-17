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Ярмоленка запропонували Трабзонспору

Сьогодні 10:09 248 0
Турецький клуб має намір підсилити склад взимку
Ярмоленка запропонували Трабзонспору
#Ярмоленко, #Вест Гем, #Трабзонспор

Джерело - Fanatik.

Вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко може перейти до турецького Трабзонспору.

Про це повідомляє Fanatik.

Клуб спробує посилитися взимку через травму Жервіньо, у якого пошкоджені хрестоподібні зв'язки коліна.

Тренер Абдулла Авчі віддає перевагу Крістіану Тельо з Бетіса та гравцю Істанбула Едіну Вішче.

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Зазначається, що агенти запропонували Трабзонспору Ярмоленка, чий контракт із Вест Гемом спливає влітку 2022 року.

Нагадаємо, команда Ярмоленка шукає заміну захиснику.

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