Зінченко: Неймовірний сейв Бущана додав нам сил

Джерело - Чемпіон.

Неймовірний сейв голкіпера збірної України Георгія Бущана наприкінці першого тайму гри проти Боснії і Герцеговини підштовхнув українців до більш активних дій.

Про це заявив один із авторів голів синьо-жовтих Олександр Зінченко.

"Дякую Жорі Бущану. Цей сейв трапився прямо перед моїми очима, промайнула думка, що це вже гол, але Жора зробив щось неймовірне. Напевне, цей сейв підштовхнув нас бігти вперед у другому таймі.

У боснійців дуже організована команда, нам було дуже важко. Слід зазначити, що погана якість газону не давала нам грати у свій футбол, саме через це такий брак у простих передачах.

Також хочу подякувати збірній Франції - не підвели. Навесні нас чекають дуже важкі матчі плей-оф.", - сказав Зінченко у флеш-інтерв'ю на телеканалі Футбол 1.

Збірна України перемогла Боснію і Герцеговину та посіла друге місце в групі D європейської кваліфікації чемпіонату світу. Навесні на підопічних Петракова чекають матчі плей-оф за вихід на Мандіаль.

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