Петраков: Хочу привітати своїх гравців і вболівальників

Джерело - Чемпіон.

В.о.головного тренера збірної України Олександр Петраков вдячний своїм гравцям за перемогу над боснійцями у вирішальній грі в кваліфікації чемпіонату світу.

Про це керманич синьо-жовтих сказав у післяматчевому флеш-інтерв'ю для телеканалів Футбол 1/2.

"Я хочу подякувати своїм гравцям, нашому президенту Андрію Павелку, який мене дуже підтримував, і всім простим уболівальникам, які нас підтримували. Нехай погуляють сьогодні (сміється)", - жартому підсумував Петраков.

Нагадаємо, підопічні Петракова перемогли Боснію і Герцеговину в останньому турі групового етапу кваліфікації чеміпіонату світу 2022, і з другого місця пробилися в стикові матчі.

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