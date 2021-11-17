Петраков: Останні три місяці були найважчими у моєму футбольному житті

Джерело - Чемпіон.

Останні місяці, під час яких Олександр Петраков очолює збірну України з футболу, були найважчими у тренерській кар'єрі тренера.

Про це заявив Петраков у флеш-інтерв'ю для Футбол1.

"Останні три місяці були найважчими у моєму житті, футбольному житті. Мені здається, я постарів років на п'ять. Це дуже важко. Ще не зовсім, але вже адаптувався на цій посаді", - сказав в.о.головного тренера збірної України.

Нагадаємо, збірна України перемогла боснійців і пробилася в плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022.