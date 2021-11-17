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Перес: Ти пропонуєш за гравця 200 млн, а тобі відмовляють

Сьогодні 17:25 331 0
Флорентіно Перес підтвердив, що пропонував ПСЖ 200 мільйонів за Кіліана Мбаппе, але парижани відмовилися
Перес: Ти пропонуєш за гравця 200 млн, а тобі відмовляють
Фото - gettyimages
#Реал, #Мбаппе

Джерело - sport.ua.

Реал пропонував 200 млн євро за нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це розповів президент мадридців Флорентіно Перес.

"Ми намагаємося запросити до Реалу найкращих. Але це безумство, коли ти пропонуєш за гравця 200 мільйонів, а тобі відмовляють. Клубами володіють держави і вони просто не продають гравців.

Скоро взагалі всі топ-клуби будуть придбані, по суті, державними компаніями", - сказав Перес.

Контракт Мбаппе завершується влітку, тому вже з січня мадридці матимуть право вести з ним переговори.

Раніше повідомлялося, що Реал узгодив контракт Мбаппе та взявся за Голанда.

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