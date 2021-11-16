Юнацька збірна України обіграла Португалію та вийшла в елітний раунд кваліфікації Євро-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна України U-17 у кваліфікації Євро-2022 (U-17) вдома обіграла Португалію.
Матч завершився з рахунком 3:2 на користь українців.
Україна U-17 – Португалія U-17 3:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 13 Гонсалвеш, 1:1 - 43 Гусєв, 1:2 - 57 Родрігес, 2:2 - 61 Дзень, 3:2 - 81 Кречманін
Україна (U-17): Кравець, Гусєв, Сизонюк (Лисенко, 90+2), Балаба, Огарков, Василець, Янович (к), Янчишин (Бац, 90+2), Кремчанін, Маткевич (Деркач, 77), Дзень.
Португалія (U-17): Фернандеш, Жоао Консейсао, Монтейру (к), Жуніор, Баррозу, Гонсалвеш (Велозу, 46), Гільєрме Сантуш (Луїш, 46), Арреоль (Регу, 73), Рібейру (Родрігеш, 46), Ліма (Бальде, 83), Морейра.
Попереджені: Янчишин (9), Василець (49).
Раніше, збірна України U-17 розгромила Казахстан у матчі відбору Євро-2022.