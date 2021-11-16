Анрі про Золотий м'яч: Сподіваюся, виграє Бензема чи Канте

Джерело - Eurosport.
Роберт Левандовський, Жоржиньо та Ліонель Мессі - головні кандидати на виграш Золотого м'яча.
Про це заявив колишній нападник Арсеналу та збірної Франції Тьєррі Анрі.
"Давайте будемо реалістами, я сподіваюся, що виграє Бензема чи Нголо Канте. Роберт Левандовский виграв би 2020-го, якби нагородження не скасували. Можна також говорити про Жоржиньо, який виграв усе. А також є Лео Мессі, який нарешті виграв Кубок Америки", – сказав Анрі
Раніше Шевченко назвав головних претендентів на Золотий м'яч.
Також з'являлася інформація, що Мессі отримає Золотий м'яч.