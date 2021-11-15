Півзахисник Хераклеса насмерть збив 4-річного хлопчика

Можливо нідерландець був у стані алкогольного сп'яніння

Джерело - De Telegraaf.

Півзахисник Хераклеса Раї Влут насмерть збив 4-річного хлопчика.

Про це повідомляє De Telegraaf.

26-річний футболіст став учасником ДТП у ніч із суботи на неділю.

Автомобіль, у якому перебували Влут та 27-річний чоловік, зіткнувся з машиною, в якій їхали чоловік, жінка та двоє дітей. 4-річний хлопчик отримав серйозні травми та помер у лікарні.

За даними поліції, Влут та його супутник, можливо, перебували під впливом алкоголю. Вони затримані з метою надання свідчень та перебувають під вартою наразі. Хто був за кермом, поки що не повідомляється.

Нагадаємо, на Кіровоградщині у ДТП загинули тренер з карате та його вихованці.