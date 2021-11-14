Барселона має намір орендувати одного з вінгерів Челсі

Пріоритетний трансфер для каталонців - Рахім Стерлінг

Джерело - Diario Sport.

Барселона має намір зміцнити склад під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє Diario Sport.

Каталонці планують орендувати трьох футболістів та підписати захисника Дані Алвеса як вільного агента.

У рамках посилення лінії атаки "блаугранас" розглядали можливість орендувати півзахисника Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга, проте англійський клуб згоден лише на повноцінний трансфер.

В якості альтернативи називаються три півзахисники Челсі: Крістіан Пулішич, Хакім Зієш та Каллум Хадсон-Одої. При цьому американець цікавить Барселону більше за інших футболістів.

Нагадаємо, Барселона підписала Алвеса.