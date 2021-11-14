Перемога та Лівий берег здобули перемоги у 18 турі Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 18-му турі української Другої ліги Перемога приймала маріупольський Яруд, а Любомир завітав у гості до Лівого берега.
Яруд зазнав поразки з рахунком 1:3, Лівий берег завдяки голу Коваля здолав Любомир.
Чемпіонат України - Друга ліга
Група Б
18 тур, 14 листопада
Перемога - Яруд 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 36 Кіча, 2:0 - 38 Сердюк, 2:1 - 57 Літюк, 3:1 - 90+3 Кіча
Група А
Лівий берег - Любомир 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 52 Коваль
Нагадаємо, львівські Карпати розгромили Дніпро у 18 турі Другої ліги.