Перемога та Лівий берег здобули перемоги у 18 турі Другої ліги

Кіча оформив дубль у матчі з Ярудом

Джерело - Чемпіон.

У 18-му турі української Другої ліги Перемога приймала маріупольський Яруд, а Любомир завітав у гості до Лівого берега.

Яруд зазнав поразки з рахунком 1:3, Лівий берег завдяки голу Коваля здолав Любомир.

Чемпіонат України - Друга ліга

Група Б

18 тур, 14 листопада

Перемога - Яруд 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 36 Кіча, 2:0 - 38 Сердюк, 2:1 - 57 Літюк, 3:1 - 90+3 Кіча

Група А

Лівий берег - Любомир 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 52 Коваль

Нагадаємо, львівські Карпати розгромили Дніпро у 18 турі Другої ліги.