 Перемога та Лівий берег здобули перемоги у 18 турі Другої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Перемога та Лівий берег здобули перемоги у 18 турі Другої ліги

Сьогодні 15:24 140 0
Кіча оформив дубль у матчі з Ярудом
Перемога та Лівий берег здобули перемоги у 18 турі Другої ліги
#Перемога, #Яруд, #Лівий берег, #Любомир

Джерело - Чемпіон.

У 18-му турі української Другої ліги Перемога приймала маріупольський Яруд, а Любомир завітав у гості до Лівого берега.

Яруд зазнав поразки з рахунком 1:3, Лівий берег завдяки голу Коваля здолав Любомир.

Чемпіонат України - Друга ліга
Група Б
18 тур, 14 листопада

Перемога - Яруд 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 36 Кіча, 2:0 - 38 Сердюк, 2:1 - 57 Літюк, 3:1 - 90+3 Кіча

Група А

Лівий берег - Любомир 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 52 Коваль

Нагадаємо, львівські Карпати розгромили Дніпро у 18 турі Другої ліги.

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