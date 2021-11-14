Збірна Іспанії прийме Швецію, Португалія зіграє із Сербією. Розклад матчів кваліфікації ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 листопада, відбудуться чергові матчі європейського кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2022.
Чемпіонат світу 2022
Кваліфікація, 14 листопада
16:00. Мальта - Словаччина
16:00. Словенія - Кіпр
16:00. Хорватія - Росія
19:00. Вірменія - Німеччина
19:00. Ліхтенштейн - Румунія
19:00. Північна Македонія
21:45. Греція - Косово
21:45. Іспанія - Швеція
21:45. Люксембург - Ірландія
21:45. Португалія - Сербія
Раніше, відомі шість учасників фінальної частини Чемпіонату світу-2022.