Матч відбудеться у вівторок, 16 листопада

Джерело - Чемпіон.

У матчі останнього туру відбіркового етапу на чемпіонат світу збірна Фінляндії зіграє з Францією.

Матч відбудеться у вівторок, 16 листопада. Початок о 21:45 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 2.