Гармаш: Я чекав на цей виклик

Півзахисник Динамо Денис Гармаш отримав позитивні емоції, коли отримав виклик до збірної України.

Про це розповів футболіст в інтерв'ю BurBuzz.

"Як і у кожного футболіста емоції позитивні. Я зроблю все можливе, щоби допомогти збірній вийти на чемпіонат світу.

Я скучив за Ярмоленком. Радий побачитися з ним, щоб разом пожартувати. Буде весело, бо в нього теж гарне почуття гумору. Кажуть, що вже у збірній головний жартівник Зінченко. Не змагатимуся з ним. Так, гумор важливий у колективі, але це після звичайних тренувань можна розрядити атмосферу. Зараз у нас дуже важливий матч із Боснією і треба навпаки зосередитись. Потрібна лише перемога. Жарти убік, як кажуть.

Чесно кажучи, я чекав на цей виклик", - розповів Гармаш.