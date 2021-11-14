 Гармаш: Я чекав на цей виклик | Футбол | Champion.com.ua
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022
Сьогодні 13:24 14
Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр
Сьогодні 13:03 20027 2
На матчі Боснія і Герцеговина - Україна працюватимуть іспанські арбітри
Сьогодні 12:39 96
Школа беттінгу: чому краще ставити у лайві
Сьогодні 12:36 86
Відомі шість учасників фінальної частини Чемпіонату світу-2022
Сьогодні 08:08 661
Шанси вийти на ЧС-2022: Не все залежить від збірної України
Сьогодні 07:15 2386 2
Фінляндія у меншості переграла Боснію, Франція декласувала Казахстан. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:37 5351
Боттас виграв спринт-кваліфікацію на Гран-прі Бразилії
Вчора 22:12 334
Боснія і Герцеговина - Україна: онлайн-трансляція
Вчора 21:20 2581
22 роки тому Шовковський видав найжахливіший ляп в кар'єрі
Вчора 15:13 43406 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
На 10-ій секунді: Нападник збірної Андорри швидко отримав червону картку
На 10-ій секунді: Нападник збірної Андорри швидко отримав червону картку Віктор Слюсаренко
12.11.2021 22:26 627
Збірна України розпочала підготовку до матчу з Боснією і Герцеговиною
Збірна України розпочала підготовку до матчу з Боснією і Герцеговиною Віктор Слюсаренко
12.11.2021 22:09 661
Фантастичний гол Черненка врятував Агробізнес від поразки у Краматорську
Фантастичний гол Черненка врятував Агробізнес від поразки у Краматорську Віктор Слюсаренко
12.11.2021 19:50 642
Кваліфікація Чемпіонату світу: на кого ставити сьогодні?
Кваліфікація Чемпіонату світу: на кого ставити сьогодні? Harry BettMan
12.11.2021 18:26 778 1
Дві українки потрапили до символічної збірної ігрового дня відбору на Євробаскет-2023
Дві українки потрапили до символічної збірної ігрового дня відбору на Євробаскет-2023 Віктор Слюсаренко
12.11.2021 16:50 654
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:24 Футбол Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 14
13:10 Футбол Бельгія - Естонія 3:1. Огляд матчу 59
13:03 Футбол Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр 20027 2
12:59 Пряма трансляція Українська Суперліга. Кривбас - Запоріжжя: онлайн-трансляція. LIVE 914
12:53 Футбол Збірна Іспанії прийме Швецію, Португалія зіграє із Сербією. Розклад матчів кваліфікації ЧС-2022 119
12:40 Пряма трансляція Українська Суперліга. Миколаїв - Прометей: онлайн-трансляція. LIVE 1159
12:39 Пряма трансляція Українська Суперліга. Одеса - Тернопіль: онлайн-трансляція. LIVE 957
12:39 Футбол На матчі Боснія і Герцеговина - Україна працюватимуть іспанські арбітри 96
12:37 Пряма трансляція Українська Суперліга. Хімік - Київ-Баскет: онлайн-трансляція. LIVE 958
12:36 Блог Школа беттінгу: чому краще ставити у лайві 86
12:26 Футбол Бензема обійшов Трезеге за кількістю голів у збірній Франції 141
12:16 Блог Не зіграє з Україною: Колашинацу на ногу наклали гіпс 106
12:09 Футбол Гармаш: Я чекав на цей виклик 144
11:56 Футбол Вельс - Білорусь 5:1. Огляд матчу 136
11:41 Футбол Польща - Угорщина: Де дивитися онлайн матч відбору до ЧС-2022 169
11:25 Гандбол Мотор та Донбас впевнено лідирують. Результати матчів Суперліги 177
11:11 Баскетбол Визначився склад збірної України на матч проти Фінляндії 201
11:02 Блог Після бою Холлоуей та Родрігес госпіталізовані до лікарні 157
10:57 Футбол Мампассі можливо буде грати за збірну Росії 242
10:39 ММА Холлоуей переміг Родрігеса. Результати турніру UFC Vegas 42 210
10:25 Футбол Чорногорія - Нідерланди 2:2. Огляд матчу 231
10:17 Блог Хайме Мунгуя - Габріель Росадо: відеоогляд бою 165
10:09 Футбол Україна U-21 - Сербія U-21: Де дивитися онлайн матч відбору до Євро-2023 U-21 317
10:02 Блог Гребіножко перемогла Салікову: Відео поєдинку 394
09:55 Хокей Бостон переграв Нью-Джерсі, Кароліна здолала Сент-Луїс. Результати матчів НХЛ 206

Гармаш: Я чекав на цей виклик

Сьогодні 12:09 144 0
Футболіст радий повернутися до збірної України
Гармаш: Я чекав на цей виклик
#Гармаш, #Петраков

Джерело - BurBuzz.

Півзахисник Динамо Денис Гармаш отримав позитивні емоції, коли отримав виклик до збірної України.

Про це розповів футболіст в інтерв'ю BurBuzz.

"Як і у кожного футболіста емоції позитивні. Я зроблю все можливе, щоби допомогти збірній вийти на чемпіонат світу.

Я скучив за Ярмоленком. Радий побачитися з ним, щоб разом пожартувати. Буде весело, бо в нього теж гарне почуття гумору. Кажуть, що вже у збірній головний жартівник Зінченко. Не змагатимуся з ним. Так, гумор важливий у колективі, але це після звичайних тренувань можна розрядити атмосферу. Зараз у нас дуже важливий матч із Боснією і треба навпаки зосередитись. Потрібна лише перемога. Жарти убік, як кажуть.

Чесно кажучи, я чекав на цей виклик", - розповів Гармаш.

Раніше, Гармаш розповів про розмову з Петраковим.

Коментарі ()