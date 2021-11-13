Захисник Динамо Віталій Миколенко зможе зіграти у матчі 15 туру УПЛ проти Чорноморця.

Про це він розповів порталу FootBoom.

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"Навіть коментувати це не хочу, бо нема чого говорити. Здоров'я? Все добре. Сподіваюся, що вже до наступного туру, до матчу з Чорноморцем готуватимуся. Чи гратиму - не знаю, але планую готуватися. Тут уже як вирішить медичний штаб", – сказав Миколенко.