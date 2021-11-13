Вікторія обіграла Енергію. Результати 18 туру Другої ліги

Результати 18 туру Другої ліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 18 туру чемпіонату України у Другій лізі.

Чемпіонат України - Друга ліга

18 тур, 13 листопада

Суми - Кристал 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 69 Клюєв (пен), 0:2 - 85 Клюєв

АФСК Київ - Діназ Вишгород 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Апанчук, 0:2 - 46 Баначевич

Вікторія - Енергія 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 22 Андрощук, 1:1 - 23 Єроменко, 2:1 - 73 Гранків, 3:1 - 81 Борименко (пен)

Нива В. - Чайка 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 54 Георгієв, 2:0 - 74 Загорулько

Скорук Томаківка - СК Полтава 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 3 Жуков, 2:0 - 52 Жуков, 3:0 - 63 Жуков, 3:1 - 90+1 Яременко

Тростянець - Нікополь 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Ганжа, 1:1 - 55 Фомін, 2:1 - 74 Проданов

Реал-Фарма - Вовчанськ 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 78 Фабер, 2:0 - 82 Абузраа (пен)

Карпати Галич - Мункач 0:0

МФК Металург - Балкани 0:0

Чернігів - Рубікон 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 33 Мироненко, 1:1 - 45+1 Зоренко, 2:1 - 81 Зенченко

Сьогодні, у 18 турі буде зіграно ще два матчі:

17:00 Карпати - Дніпро Черкаси

18:00 ЛНЗ Черкаси - Епіцентр Дунаївці