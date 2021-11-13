Джерело - Чемпіон.

Відомий російський журналіст і коментатор Алєксєй Андронов найближчим часом може увійти в штат київського Динамо.

Про це спеціаліст загадково натякнув на своїй сторінці у Facebook.

"25 років ми ходили поруч, дружили, закохувалися, іноді зустрічалися, спілкувалися... Але ось тільки тепер ми вперше разом - скільки, як кажуть, мотузочку не витися... Нехай поки буде ребусом "вгадай, про що я", потім покажу фото", - зауважив Андронов.

Нагадаємо, Андронов є уболівальником Динамо, дуже часто його в ЗМІ його пов'язували з братами Суркісами, а в 1997 році журналіст записав своє легендерне інтерв'ю-монолог з Валерієм Лобановським.

Раніше коментатор заявив, що для нього є компліментом, коли його називають українцем.