Мората: Після відходу Роналду на всіх гравців Ювентуса чиниться тиск

Гравці Ювентуса відчули тиск уболівальників після відходу Кріштіану Роналду.

Про це розповів нападник туринського клубу Альваро Мората.

"Після відходу Роналду на всіх нас чиниться тиск. Можливо, на мене особливо, оскільки я орендований. Але коли ти коваль свого щастя, єдине, що ти можеш, працювати.

Я пропустив майже місяць і потім не відчував, що гаразд, бо форсував повернення. Мені потрібно було багато працювати на благо команди, але я опинився в не зовсім зрозумілій ситуації, через що не міг бути готовим на 100 відсотків і забивати. В останніх матчах мене ставили на лівий фланг, я був майже вінгером. Але головне – грати та робити те, про що говорить тренер.

Звичайно, я хотів би грати краще, більше забивати, але до травми все було гаразд, а потім виникли труднощі з відновленням", – сказав Мората.