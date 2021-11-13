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Кассано: Конте - тренер не першого, а третього рівня

Сьогодні 14:12 265 0
Антоніо Кассано прокоментував призначення Антоніо Конте головним тренером Тоттенгема
Кассано: Конте - тренер не першого, а третього рівня
#Конте

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте не зможе принести клубу красиву гру, яка приносить результат.

Про це розповів ексфорвард Роми та Реала Антоніо Кассано.

"Антоніо спілкувався з Тоттенгемом у червні і відмовив, а через кілька місяців уже погодився. Але чому його ніколи не розглядали ні Барселона, ні Реал, ні Баварія, найтоповіші команди? Всі кажуть, що він феномен, досягає успіху, але самі топові команди ніколи не хотіли його найняти. Манчестер Юнайтед також не контактував із ним. Думаю, що ці топ-4 клуби світу, а також Мілан, які творили історію футболу, ніколи не цікавилися Конте.

У нього немає статусу ТОП-тренера, він тренер не першого і навіть не другого, а третього рівня. Він гарний при перебудові, але красиву гру, що приносить результат, він поставити не може", - заявив Кассано.

Раніше, Конте заблокував трансфер Азара.

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