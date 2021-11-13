АПЛ сформувала календар на наступний сезон з врахуванням ЧС-2022

Джерело - football24.ua.
АПЛ наперед опублікувала основні дати календаря сезону 2022/23.
Про це повідомляє The Athletic.
Розпочати чемпіонат Англії сезону 2022/23 планують раніше, ніж зазвичай, 6 серпня, щоб зробити велику перерву з 13 листопада. Відновиться АПЛ 26 грудня. Останній тур зіграють 28 травня.
Нагадаємо, наступний Мундіаль проводитиметься у Катарі, тому через кліматичні особливості регіону турнір відбуватиметься з 21 листопада по 18 грудня. У змаганнях візьмуть участь 32 національні команди.
Нагадаємо, Ікарді може перебратися до АПЛ.