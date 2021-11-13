АПЛ сформувала календар на наступний сезон з врахуванням ЧС-2022

У наступному сезоні АПЛ закладена перерва з 13 листопада до 26 грудня

АПЛ наперед опублікувала основні дати календаря сезону 2022/23.

Про це повідомляє The Athletic.

Розпочати чемпіонат Англії сезону 2022/23 планують раніше, ніж зазвичай, 6 серпня, щоб зробити велику перерву з 13 листопада. Відновиться АПЛ 26 грудня. Останній тур зіграють 28 травня.

Нагадаємо, наступний Мундіаль проводитиметься у Катарі, тому через кліматичні особливості регіону турнір відбуватиметься з 21 листопада по 18 грудня. У змаганнях візьмуть участь 32 національні команди.

Нагадаємо, Ікарді може перебратися до АПЛ.