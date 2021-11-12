 Павелко: Рано чи пізно Ребров очолить збірну України | Футбол | Champion.com.ua
В УАФ розповіли, коли вирішиться доля Петракова у збірній України
Сьогодні 16:09 1178
Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр
Сьогодні 21:49 17742 2
Продексім переграв ХІТ, Ураган сенсаційно програв Соколу. Результати матчів 11 туру Екстра-ліги
Сьогодні 20:29 181
Пересоляк перестав фінансувати Минай
Сьогодні 19:30 373
Світоліна: Я дуже ретельно вибираю людей у ​​свою команду
Сьогодні 19:16 580
Кваліфікація Чемпіонату світу: на кого ставити сьогодні?
Сьогодні 18:26 271
Суркіси відмовляли Цітаішвілі від зміни громадянства
Сьогодні 15:55 762
Колос провів переговори з Григорчуком та Михайленком
Сьогодні 14:14 621
Шарафутдінов: Вацко добре розуміється на футболі
Сьогодні 12:50 600 2
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку України
Сьогодні 09:25 1067
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Фантастичний гол Черненка врятував Агробізнес від поразки у Краматорську
Фантастичний гол Черненка врятував Агробізнес від поразки у Краматорську Віктор Слюсаренко
Сьогодні 19:50 310
Кваліфікація Чемпіонату світу: на кого ставити сьогодні?
Кваліфікація Чемпіонату світу: на кого ставити сьогодні? Harry BettMan
Сьогодні 18:26 269
Дві українки потрапили до символічної збірної ігрового дня відбору на Євробаскет-2023
Дві українки потрапили до символічної збірної ігрового дня відбору на Євробаскет-2023 Віктор Слюсаренко
Сьогодні 16:50 326
Тернер і Гобер влаштували бійку у матчі НБА
Тернер і Гобер влаштували бійку у матчі НБА Віктор Слюсаренко
Сьогодні 15:23 308
Хаві активно бере участь у тренуванні Барселони
Хаві активно бере участь у тренуванні Барселони Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:07 313
Розрядив гармату: Степаненко потужним ударом зрівняв рахунок у матчі з Болгарією
Розрядив гармату: Степаненко потужним ударом зрівняв рахунок у матчі з Болгарією Віктор Слюсаренко
Вчора 21:10 1429
Холодний душ: Кирилов забив гол у ворота збірної України
Холодний душ: Кирилов забив гол у ворота збірної України Віктор Слюсаренко
Вчора 20:11 945
Два тренування на день: Шевченко активно розпочав роботу у Дженоа
Два тренування на день: Шевченко активно розпочав роботу у Дженоа Віктор Слюсаренко
Вчора 18:09 1007
Голкіпер Динамо показав нове татуювання з логотипом клубу
Голкіпер Динамо показав нове татуювання з логотипом клубу Віктор Слюсаренко
Вчора 17:33 625
Історія про те, як “Лестер” поставив букмекерів на коліна
Історія про те, як “Лестер” поставив букмекерів на коліна Harry BettMan
Вчора 14:31 969 1
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:49 Футбол Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр 17742 2
21:44 Футбол Молдова - Шотландія 0:2. Огляд матчу 63
21:35 Футбол Алвес підпише з Барселоною контракт до кінця сезону 73
21:17 Теніс Світоліна: Пропонували 200-300 тисяч за договірний матч 197
21:07 Футбол Манчестер Сіті спробує купити Кейна у січні 133
20:52 Футбол Шотландія переграла Молдову. Результати кваліфікації на ЧС-2022 283
20:49 Пряма трансляція Угорщина - Україна: онлайн-трансляція. LIVE 151
20:39 Футбол Зієш хоче піти з Челсі взимку 242
20:29 Футзал Продексім переграв ХІТ, Ураган сенсаційно програв Соколу. Результати матчів 11 туру Екстра-ліги 181
20:27 Футбол Манчестер Сіті не продасть Стерлінга взимку 213
20:15 Футбол Миколенко - головна трансферна ціль Шевченка в Дженоа 572
20:05 Теніс Світоліна: В Україні спонсори не готові давати кошти на проведення великих турнірів 245
19:58 Футбол Ікарді передав Ванді права на всі доходи та активи до 2050 року 250
19:57 Пряма трансляція Українська Суперліга. Одеса - Київ-Баскет: онлайн-трансляція. LIVE 1452
19:50 Блог Фантастичний гол Черненка врятував Агробізнес від поразки у Краматорську 316
19:44 Футбол Саутгейт продовжить контракт зі збірною Англії 194
19:33 Футбол Павелко: Рано чи пізно Ребров очолить збірну України 665
19:30 Футбол Пересоляк перестав фінансувати Минай 373
19:16 Теніс Світоліна: Я дуже ретельно вибираю людей у ​​свою команду 580
19:13 Футбол Тухель - найкращий тренер АПЛ у жовтні 206
18:58 Футбол Ярмоленко - найкращий гравець матчу з Болгарією 321
18:57 Пряма трансляція Українська Суперліга. Миколаїв - Запоріжжя: онлайн-трансляція. LIVE 1442
18:43 Футбол Кононов може очолити Колос 621
18:40 Теніс Світоліна: У нас з Монфісом є шлюбний контракт 638
18:26 Блог Кваліфікація Чемпіонату світу: на кого ставити сьогодні? 271

Павелко: Рано чи пізно Ребров очолить збірну України

Сьогодні 19:33 665 0
Функціонер - про наступного тренера збірної України після Петракова
Павелко: Рано чи пізно Ребров очолить збірну України
#Павелко, #Ребров

Джерело - Чемпіон.

Андрій Шевченко стверджував, що бачить Сергія Реброва своїм наступником у збірній України.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Раніше були переговори з Ребровим, є бачення, що у майбутньому він очолить збірну. Але зараз ми розуміємо, що головний тренер - Петраков. І він не має часових обмежень щодо питання, скільки він буде наставником. Скільки буде успішною історія, стільки він і буде.

Ребров постійно на зв'язку був і з Шевченком, і з Петраковим. Сам Шевченко стверджував, що бачить Сергія своїм наступником. Але вийшло так, що у Реброва контракт з клубом до кінця весни, і не було можливості його запросити. Ребров переживає за збірну, він спілкується з Петраковим.

Мені подобається те, що між ними повне порозуміння. Немає ревнощів між ними", - сказав Павелко.

Раніше, Павелко назвав завдання Ріццолі в УАФ.

Коментарі ()