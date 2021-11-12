Андрій Шевченко стверджував, що бачить Сергія Реброва своїм наступником у збірній України.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Раніше були переговори з Ребровим, є бачення, що у майбутньому він очолить збірну. Але зараз ми розуміємо, що головний тренер - Петраков. І він не має часових обмежень щодо питання, скільки він буде наставником. Скільки буде успішною історія, стільки він і буде.

Ребров постійно на зв'язку був і з Шевченком, і з Петраковим. Сам Шевченко стверджував, що бачить Сергія своїм наступником. Але вийшло так, що у Реброва контракт з клубом до кінця весни, і не було можливості його запросити. Ребров переживає за збірну, він спілкується з Петраковим.

Мені подобається те, що між ними повне порозуміння. Немає ревнощів між ними", - сказав Павелко.