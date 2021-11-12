Президент УАФ Андрій Павелко дав хороші рекомендації щодо Андрія Шевченка своїм колегам з Туреччини.

Про це заявив сам функціонер

"Справді була пропозиція очолити збірну Туреччини. Мої колеги з Туреччини передзвонили, уточнили мою думку, як я бачу, чи не було жодних негативів у нашій роботі.

Я сказав, що жодних негативів немає, що це чудовий тренер. Сказав, що це чудова тренерська команда, яку я рекомендую і хочу, щоб у них все вийшло.

Але в них щось не вийшло. Не знаю, у чому питання. Але моя думка була лише позитивною", - сказав Павелко.