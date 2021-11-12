Президент УАФ Андрій Павелко ліквідував усі офшорні схеми в українському футболі.

Про це заявив функціонер.

"Скандал із закупівлею штучного покриття? Це була велика фейкова атака, в якій було змінено всі дані. Аудиторська компанія була з 1-го дня на посаді президента УАФ. З того ж дня старе керівництво ФФУ дуже наполягало на тому, щоб були маленькі ручні старі приватні аудиторські компанії, які б, як і раніше, закривали якісь дірки. Але моїм рішенням було одразу залучити топ аудиторів світу, які з першого дня ведуть нашу аудиторську перевірку.

Також ми повністю закрили всі офшорні схеми, які були в українському футболі все життя. Вони були через UFI, через Newport. Ми закрили всі надходження, вперше це зробили. Наша звітність завжди є на кожному конгресі. За статутом, ми звітуємо перед делегатами конгресу, вони бачать всю звітність наших внутрішніх аудиторів, від зовнішніх аудиторів. І на сьогодні жодних не було від них претензій чи звинувачень, які запускалися великою інформаційною війною протягом останніх трьох років", - сказав Павелко.