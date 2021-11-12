Клас гравців збірної України вищий, ніж у національної команди Болгарії.

Про це розповів голкіпер збірної Болгарії Ніколай Михайлов

Воротар збірної Болгарії Ніколай Михайлов поділився емоціями від товариського матчу проти України (1:1).

"Це важкий матч. Я не очікував, що Україна буде на такому високому рівні, але ми зустріли реальність. Добре, що нам вдалось взяти очко у цьому товариському матчі.

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Ми продемонстрували велику самопожертву, але по грі було видно, що їхній клас був вищий. Це був важкий вечір для мене та мого колеги (Светослава Вуцова, який вийшов на другий тайм - прим).

Загалом Україна зіграла на дуже високому рівні. Ви бачите, де грають їхні гравці? Це робить різницю на полі. Ми з колегою тягнули майже всі удари. Ми всі бачили реальність. Я не думаю, що це може вплинути на нашу самооцінку, тому що ми можемо грати краще. Особливо важко нам було в обороні. Ми готуємось до матчу у понеділок, який стане останнім для нашої збірної цього року", – відзначив Михайлов.