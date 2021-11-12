Нападник Болгарії: Збірна України грає у феноменальний футбол

Збірна Болгарії у матчі проти України показали високий рівень самовіддачі.

Про це розповів болгарський нападник Радослав Кирилов.

"Я задоволений, що забив гол, але найбільше тим, що у такому непростому за характером матчі ми досягли нічиєї, яка дає нам впевненість. Ми виявили характер.

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Треба бути реалістами, Україна грає у феноменальний футбол. Вважаю, що ця збірна України показала чудову гру. Нам було складно, ми багато бігали, але це наш спосіб боротися та рухатися вперед.

Вони нас штовхали, у нас не вистачало сил рухатися вперед. Якби нам вдалося забити другий гол, можливо... Але треба бути реалістами. Вони завдали нам 40 або більше ударів, тож якщо хтось і має бути незадоволений, то це вони", - розповів Кирилов.