Колишній коментатор В'ячеслав Шарафутдінов не має спільних поглядів з Віктором Вацко.

Про це заявив екскоментатор.

"Хто нині найкращий коментатор України? Україну я давно не слухаю. Знаю, що Вацко добре розуміється на футболі, але у нас з ним не збігаються особистісні погляди та погляди на історію. Його ось ці ось "патріотичні" висловлювання: "У Львові і тільки у Львові". Скільки гівна на Степаненка висипали за його слова, що у Львові погане поле. Але поле справді погане. Не тому, що я сиджу в Донецьку і мені радісно від цього, а поле просто погане.

Був Сергій Панасюк, теж українець, але він у цю справу ніколи не ліз. Вони відчували над нами перевагу лише в тому, що краще говорили українською. Андрій Малиновський мені подобався, це, можна сказати, мій учень. Але зараз він начебто вже не працює на телебаченні (працює, веде Футбольний формат на Еспресо, - прим.)", - зазначив Шарафутдінов.