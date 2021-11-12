Матвієнко: Збірній України не вистачало лише удачі та реалізації

Збірній України у матчі з Болгарією не вистачило реалізації.

Про це розповів захисник національної команди Микола Матвієнко.

"Ми грали за новою тактикою, точніше — старою, забутою, певне непорозуміння ще було. Ця гра нам допоможе розібрати помилки, і, сподіваюся, із Боснією і Герцеговною нас прорве, бо сьогодні не вистачало реалізації.

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Ми впевнені в собі, нам не вистачало лише удачі та реалізації, сподіваюся, у Зениці прорве та залетить стільки, скільки нам буде потрібно…", - відзначив Матвієнко.