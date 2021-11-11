Павелко назвав мету поєдинку Україна - Болгарія

Тренерський штаб збірної України у грі з Болгарією зможе випробувати різні схеми гри перед вирішальним матчем з Боснією та Герцоговиною.

Про це розповів президент УАФ Павелко в інтерв'ю Футбол NEWS.

"В Одесі уболівальник дуже вишуканий, розуміється на футболі, як мають грати наші команди – і Чорноморець, і збірна.

Впевнений, що фанати скучили за збірною. Ми дуже хотіли привезти її сюди, і якраз план 0 товариська гра, збірна Болгарії. Знаємо, що в Одесі багато вихідців із цієї країни. Це також символ дружби між нашими народами, нашими країнами".

Я впевнений, що буде чудова гра і для збірної Болгарії, і для нашої - перед Боснією буде гарна нагода для нашого штабу подивитися різні варіації схем гри, можливості наших футболістів", - розповів Павелко.