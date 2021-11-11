Максимюк: Збірній України настав час показати результативний футбол

Збірна України у товариському матчі проти Болгарії повинна показати результативний футбол.

Про це розповів колишній футболіст національної команди Роман Максимюк.

"Звичайно, товариський матч за своєю напругою поступається офіційному поєдинку. Проте для багатьох футболістів збірної України це шанс зарекомендувати себе перед грою з Боснією і Герцеговиною. Мені здається, це додасть мотивації всій команді.

Актуально: Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр

У тому, що "синьо-жовті" заб'ють, я не маю сумніву. Болгарія — суперник, який має бути збірній України по зубах. Більше того, час би показати результативний футбол. Ставлю на 3:1. При цьому дуже важливо, щоб після цієї гри всі наші футболісти були здорові", — вважає Максимюк.