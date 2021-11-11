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Джерард: Астон Вілла – це клуб з багатою історією і традиціями в англійському футболі

Сьогодні 14:51 162 0
Новоспечений наставник "вілланів" дав перший коментар
Джерард: Астон Вілла – це клуб з багатою історією і традиціями в англійському футболі

Джерело - Чемпiон.

Новоспечений наставник Астон Вілли Стівен Джерард з нетерпінням чекає початку роботи у новому клубі.

Про це сказав сам спеціаліст.

"Астон Вілла – це клуб з багатою історією і традиціями в англійському футболі, і я надзвичайно пишаюся тим, що став його новим головним тренером. Під час спілкування з керівництвом клубу я побачив, наскільки амбітні їхні плани щодо клубу, і я з нетерпінням чекаю, щоб допомогти їм досягти своїх цілей.

Хочу також висловити щиру подяку всім, хто пов’язаний із Глазго Рейнджерс за те, що вони дали мені можливість керувати таким культовим футбольним клубом. Той факт, що я допоміг їм здобути рекордний 55-й титул чемпіона, завжди буде займати особливе місце в моєму серці. Я хотів би побажати гравцям, персоналу та вболівальникам всього найкращого в майбутньому", – цитує Джеррарда офіційний сайт Астон Вілли.

Новий тренер дебютує на посаді наставника "вілланів" 20 листопада в домашньому матчі 12-го туру проти Брайтона. Наразі бірмінгемці посідають 16 місце в АПЛ, набравши 10 очок.

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