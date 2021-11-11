З'явився претендент на посаду наставника Рейнджерс

Спеціаліст хоче замінити Джерарда

46-річний нідерландський фахівець Джованні ван Бронкхорст висловив бажання очолити шотландський футбольний клуб Рейнджерс із Глазго.

Про це повідомляє rangers.vitalfootball.

Команда залишилася без головного тренера після того, як її наставник Стівен Джеррард прийняв пропозицію очолити англійську Астон Віллу. Ван Бронхорст мітить на вакантну посаду.

Ван Бронкхорст захищав кольори Рейнджерс як гравець з 1998 по 2001 роки.

Як тренер спеціаліст працював у збірній Нідерландів U-21, Феєнорді, Манчестер Сіті та Гуанчжоу Фулі.