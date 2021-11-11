Горить стадіон в Одесі, де сьогодні має зіграти збірна України

Джерело - Чемпiон.
В Одесі на території стадіону Чорноморець сталася пожежа.
Полум'я виникло в одному з офісних приміщень у будівлі стадіону, його оперативно загасили, постраждалих немає.
Інформацію підтвердили у ДСНС Одеської області.
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Джерело - Чемпiон.
В Одесі на території стадіону Чорноморець сталася пожежа.
Полум'я виникло в одному з офісних приміщень у будівлі стадіону, його оперативно загасили, постраждалих немає.
Інформацію підтвердили у ДСНС Одеської області.