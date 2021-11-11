Матч відбудеться у неділю, 14 листопада

Джерело - Чемпіон.

У матчі відбіркового етапу на чемпіонат світу збірна Люксембургу зустрінеться з Ірландією.

Матч відбудеться у неділю, 14 листопада. Початок о 21:45 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 3.