Матч відбудеться у неділю, 14 листопада

Джерело - Чемпіон.

У матчі відбіркового етапу на чемпіонат світу збірна Словенії зіграє з Кіпром.

Матч відбудеться у неділю, 14 листопада. Початок о 16:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.