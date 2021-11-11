Ярмоленко: Завжди виходиш на поле та віддаєш усі сили за головну команду країни

Для гравців збірної України немає товариських матчів.

Так вважає вінгер національної команди Андрій Ярмоленко.

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"Всі говорять тільки про Боснію та Герцеговини. Десь і гравці думають і знають наскільки важлива ця гра. Але я вже багато разів казав, що коли одягаєш футболку національної команди, то немає товариських матчів.

Прийдуть уболівальники на стадіон, я впевнений, що їх буде багато. Також велика кількість людей дивитиметься нас по телевізору. Завжди виходиш на поле та віддаєш усі сили за головну команду країни, - сказав Ярмоленко.